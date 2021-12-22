غداً.. بغداد وأربيل تحتضن منافسات 6 مواجهات مهمة في ممتاز الكرة الطائرة

شفق نيوز / تنطلق يوم غد الخميس، مباريات الدوري الممتاز للتجمع الثاني الذي تحتضنه محافظتي بغداد وأربيل، لمدة ثلاثة أيام.

في العاصمة بغداد، وتحديدا في قاعة ملعب الشعب الدولي، يقص شريط افتتاح المباريات فريقي شهداء المدينة والشرطة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، تليها مباراة مهمة بين الجيش وغاز الجنوب في تمام الثانية بعد الظهر، وتختتم مباريات اليوم الأول في بغداد بلقاء يجمع البحري وحديثة في الساعة الرابعة عصراً .

أما في أربيل، فتحتضن قاعة أكاد عينكاوا، مباراة بسطاملي ودوكان، ويلتقي أربيل بمصافي الشمال، فيما سيلاعب قره قوش منافسه الصناعة، بنفس توقيتات مجموعة بغداد.