غداً.. بغداد تستضيف بطولة الاندية العراقية للرجال والسيدات بالتايكواندو

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد السبت، بطولة اندية العراق للرجال والسيدات بالتايكواندو والمقرر إقامتها في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو محمود عباس لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في بغداد يومي السبت والأحد بمشاركة اندية بغداد والمحافظات العراقية".

واشار الى ان "البطولة تعد ضمن منهاج الاتحاد الاخير لهذا العام"، مبينا ان "الاتحاد أنهى كل الجوانب التنظيمية الخاصة بالبطولة".

واوضح عباس ان "البطولة ستشمل مشاركة جميع الاوزان لكلا الجنسين، لافتا إلى ان "الاتحاد ابلغ الاندية بتهيئة اللاعبين واللاعبات لاجراء عملية الوزن قبل انطلاق المنافسات".

واستطرد قائلا، إن "الهدف من اقامة البطولة هو اكتشاف اسماء جديدة واختيار أصحاب المراكز الاولى لكل وزن لتمثيل منتخبنا الوطني للرجال والسيدات".