غداً.. بغداد تحتضن بطولة العراق لرفع الأثقال البارالمبي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لرفع الاثقال لـ(ذوي الاحتياجات الخاصة)، انطلاق "بطولة العراق لرفع الأثقال البارالمبي"، غداً السبت في العاصمة بغداد.

وقال المدير الإعلامي للجنة البارالمبية، هشام السلمان، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر الفني للبطولة سيعقد اليوم، لمناقشة الجوانب التنظيمية للمنافسات"، مؤكداً أن "البطولة ستشهد منافسات قوية بين الرباعين الذين سيشاركون في البطولة من بغداد والمحافظات" .

وأضاف السلمان، أن "اتحاد رفع الأثقال أطلق اسما على بطولة هذا العام، ليكون اسمها على اسم المؤسس والبطل الدولي (حسن رضا السعدي)، لغرض استذكارهم وهم أحياء".

وأوضح أن "فريق اللجنة التحضيرية للبطولة في الاتحاد، أنهى جميع المتطلبات الخاصة لإقامة البطولة، في القاعة الرياضية بمقر اللجنة البارالمبية العراقية، ضمن منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد، لتعد باكورة بطولات العراق لهذا الموسم لرياضة المعاقين" .