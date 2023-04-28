غداً .. بطل الدوري الشرطة "المنتشي" يواجه الجيش "الساعي للثأر" في اختتام دوري كرة اليد

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الجمعة، إقامة ختام مباريات الدوري بين "البطل" الشرطة ووصيفه فريق الجيش، فيما بيّن طموح كل منهما من هذا اللقاء.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يسدل الستار، يوم غد، على فعاليات الدوري المُمتاز لكرةِ اليد بإقامة لقاء البطل المتوج فريق الشرطة مع صاحب الوصافة والضيافة فريق الجيش، في اللقاء الذي سيقام بينهما في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن اختتام منافسات المسابقة المحلية التي يحتكرها أبناء القيثارة الخضراء في السنواتِ الثماني الأخيرة".

وأضاف البيان أن "على قاعة الجيش المغلقة للألعاب الرياضية سيدخل فريق الشرطة اللقاءَ تحصيل حاصل بعد نجاحه في حسم اللقب عن جدارة وقبل خمس جولات عن نهاية الدوري، حيث تمكن أصحاب القمصان الخضراء والبنفسجيّة من الفوز بجميع المباريات التي خاضها هذا الموسم، في المقابل يأمل فريق الجيش بتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من رد اعتبار خسارته التي تلقاها في المرحلة الأولى، ولضمان البقاء في مركز الوصافة".

وتابع الاتحاد في بيانه أنه "بعيداً عن اللقبِ السابع الذي حسمه أبناءُ القيثارة الخضراء في آخر ثمانية مواسم، فإن الفريق سيدخل اللقاءَ عازماً على تحقيق نقاطها الثلاث ، لإسعاد جماهيره المتوقع حضورها بأعداد كبيرة احتفاءً بالتتويج، كذلك لتأكيد زعامته للعبة كرة اليد".

ويتربع الشرطة على قمةِ جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، فيما يقف فريق الجيش بالمركز الثاني برصيد 54 نقطة.