غداً بدلاً من الخميس.. اتحاد الكرة يقدم مباراةالتتويج بدرع الدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تقديم موعد مباراة فريقيّ الشرطة والحدود لتكون يوم غد الثلاثاء.

ووفقاً لبيان من اللجنة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تقرر نقل مباراة الشرطة والحدود ضمن الجولة الأخيرة من منافساتِ الدوري الممتاز من يوم الخميس إلى يوم غد الثلاثاء، في ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة ليلاً.

وحسم الشرطة تتويجه بطلا للدوري الممتاز للموسم 2022-2023 قبل انتهاء الدوري الممتاز بجولة واحدة برصيد 79 نقطة، كما حسم القوة الجوية مركز الوصافة، برصيد 75 نقطة، وكذلك الزوراء ثالثا برصيد 67 نقطة، فالطلبة رابعاً برصيد 63 نقطة.