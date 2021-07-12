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غداً.. انطلاق دوري الدرجة الأولى العراقي لكرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-12T12:06:47+0000
غداً.. انطلاق دوري الدرجة الأولى العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز/ أجريت، اليوم الاثنين، قرعة الأدوار النهائية لدوري الدرجة الأولى لكرة الصالات الذي ينطلق يوم غد الثلاثاء في  قاعة نادي الشباب الرياضي بالعاصمة بغداد.

وتمخضت الأدوار النهائية عن تأهل ثمانية أندية بواقع فريقين من المنطقة الجنوبية وبغداد والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية والغربية.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت الأولى أندية ( المرور -  جنائن بابل - المعقل - نينوى)، بينما ضمت المجموعة الثانية ( كفاءات نينوى - كربلاء - بلدية البصرة - الظفر).

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة الى دور نصف النهائي الذي حدد له يوم الجمعة المقبل.

ورحبَ رئيس لجنة كرة الصالات، صبحي رحيم، عبر تصريح صحفي، بالأندية المشاركة، قائلاً: إن الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم تولي اهتماماً كبيراً لجميع الدرجات، ومن ضمنها دوري الدرجة الأولى.

وأضافَ أن اللجنة بصدد إنهاء الدوريات الخاصة للعبة كرة الصالات ضمن الخطة التي وضعتها مسبقاً.

وطالبَ، رئيس لجنة كرة الصالات، الأندية بضرورة الاستعداد الجيد لتقديم أفضل مستوى فني لدوري الدرجة الأولى الذي يتوقع أن يكون غنياً بالإثارة والندية.

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