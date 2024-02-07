غداً.. انطلاق دوري الدرجة الاولى لكرة السلة في خمس محافظات

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الخميس بطولة دوري الدرجة الاولى لكرة السلة والتي ستقام في خمس محافظات هي بغداد والبصرة وذي قار ونينوى وكربلاء.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد عهد فالح، لوكالة شفق نيوز ان "المنافسات تستمر لمدة ثلاثة أيام للفترة من 8-10 من الشهر الحالي، باستثناء تجمع محافظة كربلاء والذي حدد موعد انطلاقه للمدة من 11-13 من الشهر الحالي".

وأضاف أن "الاتحاد العراقي لكرة السلة سمى الطواقم التحكيمية والمراقبين والمشرفين على البطولة".

وبين ان المجموعة الاولى تضم اندية "السماوة واليقظة والنعمانية والجماهير"، بينما تضم المجموعة الثانية أندية "سابيس ودربنديخان وعمال نينوى واكاد عين كاوة"، وتضم المجموعة الثالثة أندية "اليات الشرطة والحبانية وسامراء والوحدة"، فيما ستضم المجموعة الرابعة اندية "نفط ميسان والفرات والرفاعي والناصرية"، والمجموعة الخامسة ستضم ثلاث اندية هي "الشباب البصري والشطرة وقلعة سكر".