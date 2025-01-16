غداً .. انطلاق الدور الـ11 لنخبة اليد باقامة خمس مواجهات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد عن جدول مباريات الدور الـ11 للمرحلة الاولى لدوري النخبة للرجال للموسم 2024-2025 .

‏وتقام يوم غد الجمعة خمس مواجهات ضمن منافسات دوري النخبة للرجال ، ويواجه فريق السليمانية في قاعته ضيفه فريق الشرطة بينما يلاقي نادي الفتوة الموصلي ضيفه فريق بلدية البصرة في قاعة الأول ، وفي قاعة ديالى يواجه أصحاب الأرض والجمهور فريق ديالى ضيفه فريق المسيب، بينما يواجه فريق القاسم ضيفه فريق الحشد الشعبي في قاعة القاسم المغلقة ، ويواجه فريق الكرخ في قاعته ضيفه فريق الناصرية .

وتقام مباراتان يوم السبت المقبل بين الجيش وضيفه فريق ذي قار وتقام المواجهة في قاعة الجيش، بينما يواجه فريق كربلاء ضيفه فريق نفط البصرة في قاعة الأول، وسيكون فريق الكوفة بحالة انتظار.