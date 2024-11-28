غداً انطلاق الدور الخامس لنخبة اليد.. تعرف على مواعيد المباريات والقاعات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد العراقي عن جدول مباريات الدور الخامس للمرحلة الاولى لدوري النخبة للرجال للموسم 2024-2025، والذي سينطلق يومي الجمعة والسبت.

وفي اليوم الأول (غداً الجمعة)، ستقام ثلاث مواجهات؛ حيث يلتقي فريق ديالى مع ضيفه فريق القاسم في قاعة ديالى، بينما يستضيف فريق الكرخ في قاعته فريق ذي قار. وأخيرًا، يواجه فريق الشرطة فريق نفط البصرة في قاعة نادي الشرطة.

وتستمر المنافسات في اليوم الثاني (السبت)، حيث ستقام أربع مواجهات؛ إذ يستضيف فريق المسيب فريق الفتوى في قاعة المسيب، بينما يواجه فريق بلدية البصرة ضيفه فريق السليمانية في قاعة نفط البصرة.

وفي قاعة نادي الجيش، يستضيف فريق الحشد الشعبي فريق كربلاء، في حين يستضيف فريق الناصرية في قاعة الشهيد حيدر برهان فريق الكوفة. فيما سيكون فريق نادي الجيش في حالة انتظار للدور المقبل.