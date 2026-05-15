غداً.. انطلاق الجولة الرابعة لدوري المحترفين لكرة السلة بـ6 مباريات

شفق نيوز- بغداد

تنطلق يوم غدٍ السبت، مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة السلة، بإقامة ست مباريات موزعة بين بغداد وكركوك.

وتقام ثلاث مباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى في قاعة كركوك، إذ يلاقي فريق نفط الشمال نظيره الدفاع الجوي، فيما يواجه فريق زاخو فريق عمال نينوى، ويختتم فريق غاز الشمال مواجهات المجموعة بلقاء فريق سابيس.

أما منافسات المجموعة الثانية، فتقام في قاعة النادي الأرمني بالعاصمة بغداد، حيث يواجه فريق الحلة فريق نفط ميسان، بينما يلتقي فريق اليقظة الديواني مع فريق الحشد الشعبي، ويختتم فريق دجلة الجامعة مباريات الجولة بمواجهة فريق الكهرباء.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية إقامة ثلاث جولات لكلا المجموعتين، أسفرت عن نتائج متباينة بين فرق دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، فيما سيكون اليوم الجمعة يوم راحة للفرق الـ12 المشاركة.