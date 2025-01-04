غدا.. انطلاق الانتقالات الشتوية للاعبي نجوم العراق ولمدة شهر

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الانتقالات الشتوية لاندية دوري نجوم العراق ستنطلق غدا.

وبحسب مراسل شفق نيوز فان الانتقالات الشتوية تبدأ يوم غد الأحد الخامس من الشهر الحالي وتغلق يوم 5 من شهر شباط المقبل.

واضاف ان التعاقدات الرسمية ستبدأ اعتباراً من يوم غد للانتقال الى الاندية التي تلعب ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وبين أن أندية عديدة سبقت إجراء التعاقدات قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية كإجراء استباقي لكن الانتقالات ستعتمد بشكل رسمي بدءا من يوم غد وتستمر لمدة شهر.

واكد ان موعد انتقالات اللاعبين حددت للاندية التي تلعب ضمن فرق دوري نجوم العراق.