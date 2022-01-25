غداً.. الأولمبي العراقي يلاعب نادياً اوكرانياً ودياً في انطاليا التركية

شفق نيوز/ يخوضُ المنتخب الأولمبيّ العراقي، غداً الأربعاء، أولى مبارياته الوديّة في معسكره التدريبيّ المُقام في مدينةِ أنطاليا التركية أمام نادي شيرنوموريتس اوديسا الأوكراني ضمن منهاجِ تحضيراته للاستحقاقاتِ المقبلة.

والتحقَ اللاعبون المحترفون جميعاً بالمعسكر باستثناءِ اللاعب (ايسن إسحاق) الذي تعطلت رحلتهُ بسبب الظروفِ الجويّة في تركيا، واللاعب المحترف (دانيلو أندرياس السعيد) لثبوتِ إصابته بفيروس كورونا المُستجد.

ويغيبُ عن الوفد، منذ بدايةِ المُعسكر، كلٌ من المدير الإداري مهدي كريم ومصور المنتخب إبراهيم المهداوي والمعالجين فارس عبد الله ورياض عكلة والحارسين عماد عيسى وحسين علي جولي، ما دفعَ الجهازَ الفني لاستدعاءِ الحارس مصطفى عذاب على وجهِ السرعة لإكمالِ الفريق.

وقالَ المدربُ المساعد، سعد حافظ، إن "التدريبات مستمرةٌ بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وهناك اندفاعٌ كبيرٌ من اللاعبين لتطبيقِ الواجباتِ للاستفادةِ الكبيرةِ من المعسكر"، موضحاً ان "غياب ستة أشخاصٍ عن الوفد، بينهم المديرُ الإداري مهدي كريم، أثّر على بعضِ التفاصيل المهمةِ، لكننا نسعى للاستفادةِ من الأجواء المثاليةِ هنا لرفعِ جاهزيّة الفريق فنياً وبدنياً".

ولفت إلى ان "مساع المدير الإداري، مهدي كريم، كانت كبيرةً لإلحاقِ الحارس مصطفى عذاب بالوفدِ على وجهِ السرعة ليكمل صفوفَ الفريق بعد تعذّر التحاقِ الحارسين بسبب كورونا، وكنا بحاجةٍ إلى حارسٍ ثانٍ لنكمل الفريقَ في الوحداتِ التدريبيّة".

وبيّنَ حافظ أن "يوم غدٍ ستكون المباراة الوديّة الأولى بين ثلاث مبارياتٍ مُقررة في منهاج المعسكر، الأولى ستكون مع نادي شيرنوموريتس اوديسا، تلحقها الثانية أمام ايترام الكازاخستاني، وثالثة ستُحدد في وقتٍ لاحق. منوهاً إلى: انه لحُسن الحظ هنا عددٌ من الفرقِ والأندية التي تُعسكر في أنطاليا، ومن الممكن أن نرتبَ المباراةَ الثالثة وفق رؤيةِ المدرب مع فريقٍ جيد".

يشارُ إلى أن المنتخب الأولمبيّ دخلَ في معسكرٍ تدريبيّ في مدينةِ أنطاليا ابتداءً من الثالثِ والعشرين من الشهر الحالي ويستمر حتى الثاني من فبراير/شباط المقبل.