غداً الأحد.. خمس مواجهات بانطلاق الجولة 31 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الأحد، منافسات الجولة 31 لدوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مواجهات.

وتقام ثلاث مباريات في الساعة الرابعة والنصف عصرا ، يستضيف في الاولى على ملعب الشعب الدولي فريق نادي الزوراء، ضيفه فريق نادي القاسم ، وعلى ملعب التاجي يلتقي فريقا نادي الكهرباء مع ضيفه نادي السماوة ، وسيكون ملعب الصناعة مسرحاً لمباراة فريقي نادي الصناعات الكهربائية وضيفه نادي الديوانية.

وتقام في الساعة السابعة مساءً مباراة واحدة على ملعب ميسان الدولي تجمع فريقي نادي السماوة وضيفه نادي القوة الجوية ، واخيرا يلتقي على ملعب الفيحاء بالبصرة في الساعة التاسعة والنصف مساءً فريقا نادي المينا وضيفه نادي الشرطة.

وكانت الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي لكرة القدم قررت إرجاء إقامة الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري إلى ما بعد انتهاء التصفيات المزدوجة التي ستقام في البحرين بداية الشهر المقبل، لغرض إعطاء الفرصة الكاملة لمنتخبنا الوطني للاستعداد المثالي لمباريات التصفيات.