غداً.. النوارس بالأبيض واستقلال دوشنبة بالأحمر في مواجهة أبطال آسيا 2

شفق نيوز- دوشنبة

عقدت اللجنة المنظمة لمباراة الزوراء العراقي واستقلال دوشنبة الطاجكستاني، مؤتمراً فنياً لتحديد تجهيزات وألوان الفريقين ضمن مباراة منافسات دوري أبطال آسيا 2 المقررة في طاجكيسان غداً.

وسيرتدي الزوراء القميص الأبيض الكامل في مواجهة استقلال دوشنبة الطاجيكي، الذي سيرتدي القميص الأحمر في دوري أبطال آسيا 2.

وتواجد فريق الزوراء العراقي في المستوى الثاني ضمن المجموعة الرابعة التي تضم النصر السعودي من المستوى الأول واستقلال دوشنبه الإيراني من المستوى الثالث، وإف سي غوا الهندي من المستوى الرابع.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم عربي مكون من أحمد العلي، حكما للساحة، وأيمن فيصل العبيدات مساعداً أول، وعمرو فهد عجاج مساعداً ثانياً، ومحمد مفيد غيان حكما رابعاً، في حين تم تعيين مختار اليريمي، من اليمن مقيماً للحكام لهذه المباراة المهمة.

ويؤكد المدرب المصري عماد النحاس، الذي تولى مؤخراً قيادة فريق الزوراء العراقي خلفاً لعبد الغني شهد، أن الفريق جاهز تماماً لمواجهة استقلال دوشنبة الطاجيكي، بعد خوض تدريبات منتظمة في بغداد وطاجيكستان، استعداداً للمباراة المقررة يوم غد الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.