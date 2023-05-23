غداً.. النفط في لقاء حاسم أمام الشرطة في ختام دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ اكد الاتحاد العراقي لكرة السلة اليوم الثلاثاء، ان المباراة الختامية الحاسمة للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 ستقام يوم غد الأربعاء.

وقال نائب رئيس اتحاد السلة خالد نجم لوكالة شفق نيوز؛ ان "المباراة الحاسمة لختام الدوري الممتاز لهذا الموسم حددت يوم غد بين النفط والشرطة".

واضاف ان "قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد ستحتضن المباراة الختامية بين النفط والشرطة".

واوضح انه "في حال فاز النفط سيكون درع الدوري من نصيبه كونه فاز ثلاث مرات مقابل فوزين للشرطة"، مبينا ان "الشرطة يحتاج لفوزين وأنه في حال فوزه في لقاء غد فستكون هناك مباراة فاصلة".

واستطرد قائلا، ان "الاتحاد جهز كل الامور التنظيمية والحكام بغية اخراج المباراة بشكل جيد".

وكانت مباراة فريق نادي النفط والشرطة التي جرت ضمن سلسلة مباريات المباراة الختامية، انتهت بفوز كبير غير متوقع لنادي النفط بنتيجة (96-53).