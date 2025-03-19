غدا.. المنتخب العراقي بالطقم الأبيض في مواجهة الأزرق الكويتي

شفق نيوز/ عُقد، ظهر اليوم الأربعاء، المؤتمر الفني الخاصّ بمباراةِ العراق والكويت ضمن جولةِ التصفيات الآسيويّة المؤهلة الى مونديال 2026، وذلك في فندق ملينيوم.

ومثّلَ الجانب العراقيّ المديرُ الإداريُّ للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم، وطبيب المنتخب الوطنيّ قاسم الجنابي، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم.

وجرى الإعلان خلال المؤتمر، أن المنتخب العراقي سيرتدي الطقمَ الأبيض الكامل، وحراسه اللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ الكويتي اللونَ الأزرق الكامل، وحراسه اللون الأسود، ويرتدي الحكامُ اللونَ الأحمر.