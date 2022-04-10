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غدا.. القوة الجوية يلاقي مومباي الهندي في دوري أبطال آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-10T09:37:22+0000
غدا.. القوة الجوية يلاقي مومباي الهندي في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ يلاقي فريق نادي القوة الجوية فريق نادي مومباي الهندي لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا يوم غد الاثنين.

وتقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي عند الساعة الثامنة والربع مساء غد الاثنين.

وحقق فريق القوة الجوية فوزا ثمينا على الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف واحد في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب الملك فهد الدولي لحساب الجولة الاولى من دوري أبطال آسيا.

ويختتم فريق القوة الجوية تدريباته مساء اليوم على ملعب الملك فهد الثانوي استعدادا لمواجهة مومباي الهندي يوم غد الاثنين لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

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