غداً.. القوة الجوية العراقي يُضيّف الخالدية البحريني في بطولة ابطال اسيا

شفق نيوز/ يواجه فريق القوة الجوية العراقي ضيفه فريق الخالدية البحريني، يوم غد الاربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة ابطال اندية اسيا 2.

وتقام المباراة على ملعب المدينة، عند الساعة التاسعة مساءً.

وأوقعت القرعة القوة الجوية الى جانب نادي التعاون السعودي والخالدية البحريني وألتين أسير التركمانستاني، في المجموعة الثانية.

يذكر ان القوة الجوية يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب في كأس الاتحاد الآسيوي برفقة فريق الكويت الكويتي، ولكل منهما 3 ألقاب.