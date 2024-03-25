غداً.. العراق يواجه الفلبين بشعار الفوز

شفق نيوز/ يلاقي المنتخب العراقي لكرة القدم، نظيره الفلبيني يوم غدٍ الثلاثاء، في مباراة الإياب ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

وقال نائب رئيس وفد المنتخب العراقي، أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "نتيجة المباراة مهمة جداً كونها ستضمن التأهل بنسبة كبيرة وبلوغ النهائيات الآسيوية"، مردفاً: "في حال الفوز فسنجمع 12 نقطة من أربع انتصارات، وهذا يقربنا من المبتغى والمحافظة على الصدارة".

وأضاف الموسوي، أن "المباراة ستقام على ملعب ريزال التذكاري الذي سيحتضن مواجهة الإياب، والذي يقع في العاصمة الفلبينية مانيلا"، مبيناً أن "اللقاء سينطلق عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد".

وأشار إلى أن "لاعبي المنتخب جاهزون للقاء يوم غد وعازمون على تحقيق نتيجة إيجابية مع الظهور بأداء جيد لعكس صورة مرضية عن الكرة العراقية، وكذلك لإسعاد الجماهير العراقية".

ولفت الموسوي، إلى أن "المنتخب سيجري مساء اليوم آخر وحداته التدريبية، بإشراف الكادر الإسباني الذي يرأسه المدير الفني خيسوس كاساس".

وكان المنتخب العراقي قد فاز على نظيره الفلبيني بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي جرت في البصرة يوم 21 آذار الجاري، جاء بإمضاء مهند علي.

ويتصدر المنتخب العراقي، المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الإندونيسي ثانياً برصيد 4 نقاط ثم المنتخب الفيتنامي ثالثاً برصيد 3 نقاط، وأخيراً المنتخب الفيتنامي بنقطة واحدة.