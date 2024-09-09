غداً.. العراق بـ"الأبيض" ضد الكويت

شفق نيوز/ من المقرر أن يرتدي المنتخب العراقي لكرة القدم، الطقم الأبيض، خلال مباراته ضد الكويت، مساء يوم غد الثلاثاء.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الفني الخاص بمباراة المنتخب العراقي ونظيره الكويتي، الذي عقدَ ظهر اليوم، ومثّل الجانب العراقيّ المديرُ الإداريّ مهدي كريم، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم، وطبيب المنتخب يورال زلاتانوفيتش.

وتقررَ خلال المؤتمر أن يرتدي منتخب العراق الطقمَ الأبيض الكامل وحراسه باللون الأصفر، بينما يرتدي منتخبُ الكويت الطقمَ الأزرق و حراسه اللون السماوي.