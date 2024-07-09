غداً .. الشرطة والقوة الجوية في نهائي كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تُقام يوم غد الأربعاء مباراة ختام بطولة كأس العراق بين فريقي القوة الجوية والشرطة.

وتُقام المباراة مساء يوم غد الأربعاء على ملعب الشعب الدولي والذي يتوقع أن يشهد حضوراً جماهيريا واسعاً.

وتأهل فريقا الشرطة والقوة الجوية للمباراة النهائية بطولة كأس العراق لكرة القدم بعد فوزهما على النفط والزوراء في مباراة نصف نهائي كاس العراق.

وحسم فريق القوة الجوية ديربي العاصمة بعد فوزه على فريق الزوراء بهدف دون رد جاء عن طريق مصطفى سعدون في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء.