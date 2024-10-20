غداً.. الشرطة العراقي يستضيف باختاكور الأوزبكي في كربلاء

شفق نيوز/ يلتقي فريق الشرطة العراقي مع فريق باختاكور الأوزبكي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال الأندية الآسيوية للنخبة، وذلك عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين على أرض ملعب كربلاء الدولي.

وقال المدير الإداري لفريق الشرطة هاشم رضا لوكالة شفق نيوز، إن الوحدة التدريبية لهذا اليوم الأحد ستكون مفتوحة لمدة 15 دقيقة فقط، والتي ستجري على أرضية الملعب الرئيسي في كربلاء.

وأضاف أن الفريق أكمل صفوفه بعودة اللاعبين الدوليين الذين كانوا في مهمة وطنية، ويواصلون تدريباتهم مع الفريق في كربلاء، بعد أن اختتموا تدريباتهم في بغداد يوم الجمعة الماضي، ووصلوا إلى كربلاء يوم أمس السبت استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان فريق نادي الشرطة قد خسر أمام مستضيفه فريق الهلال السعودي بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة الثانية لمجموعة منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.