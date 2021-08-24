غدا.. السليمانية تستضيف بطولة العراق للشركات والمؤسسات لكرة الصالات

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الاربعاء في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، بطولة العراق للشركات والمؤسسات بكرة الصالات والتي يقيمها اتحاد الشركات الرياضي العراقي المركزي وبالتعاون مع الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم فرع السليمانية.

وتستمر البطولة لعشرة ايام بمشاركة سبعة فرق وهي ( فريق شركة الموانئ العراقية وفريق شركة السمنت العراقية وفريق شركة مصافي الوسط وفريق شركة نفط ذي قار وفريق شركة اسيا سيل فرع البصرة وفريق شركة توزيع كهرباء الجنوب وفريق الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز ).

وتتواصل جهود اللجنة المشرفة على البطولة المشكلة من اتحاد الشركات وهم صلاح عبد الله يوسف رئيس اللجنة الفنية ووميض شامل رئيس لجنة المسابقات وكريم مطر جابر رئيس لجنة الحكام والمشرف العام على البطولة واللجنة المشكلة من قبل الاتحاد الفرعي لكرة القدم فرع السليمانية وهم سلام معروف شيخ محمد وهوكار سلار وجبار ابراهيم كاظم على تهيئة القاعة الرياضية وهي قاعة تربية السليمانية من اجل احتضان مباريات البطولة.

وعقد اليوم في مقر الاتحاد الفرعي في السليمانية اجتماع موسعا بحضور رئيس اتحاد الشركات علي كريم حسين ورئيس الاتحاد الفرعي في السليمانية كاروان محمد فرج و ممثلي الفرق المشاركة من اجل التشاور والتباحث في الامور الفنية الذي تخص المباريات واكمال جدول المباريات وتحديد توقيتاتها.