غدا السبت.. انطلاق البطولة المؤهلة للدوري الممتاز بكرة السلة

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد السبت، البطولة المؤهلة لدوري كرة السلة الممتاز للموسم (2020-2021) بمشاركة فرق غاز الشمال والناصرية والحشد.

وقال مهند عبد الستار الأمين المالي للاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد أجرى قرعة لمواعيد لقاءات الفرق الثلاثة، إذ يلاقي غاز الشمال فريق الناصرية وسيكون الحشد بالانتظار، ويلاقي فريق الحشد فريق الناصرية يوم الاحد المقبل في الجولة الثانية، وسيكون غاز الشمال بالانتظار، ويلاقي الحشد في الدور الثالث فريق غاز الشمال يوم الاثنين المقبل والناصرية سيكون في الراحة".

وأضاف عبد الستار، أنه يحق لكل نادٍ أن يضم لاعبا محترفا واحدا للعب ضمن صفوف فريقه السلوي.

ونوه الأمين المالي للاتحاد إلى أن "جميع المباريات تقام في قاعة الشعب المغلقة في الساعة الرابعة عصرا".