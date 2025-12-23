غداً.. الزوراء العراقي يلاقي النصر السعودي بـ "الزي الأبيض"

شفق نيوز- الرياض

أعلن وفد نادي الزوراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الزي الذي سيرتديه فريقه الكروي أمام مضيفه نادي النصر السعودي في لقاء يوم غد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا2 لكرة القدم.

وتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الفني الخاص بالمباراة الذي تابعته وكالة شفق نيوز، حيث سيرتدي فريق الزوراء الزي الأبيض، فيما سيرتدي فريق النصر السعودي الزي الأصفر.

وتوجه وفد نادي الزوراء صباح أمس الاثنين إلى السعودية، استعداداً لخوض مواجهته المرتقبة أمام مضيفه النصر، الذي يضم نجم الكرة العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة مهمة تجمع الفريقين يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة مساءً.

وكان النصر السعودي قد حقق فوزه الأول على مضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا 2، في المباراة التي جرت مؤخراً في بغداد.

ويخوض الفريقان منافسات المجموعة الرابعة إلى جانب فريقي استقلال دوشنبه الطاجيكي وجوا الهندي.

ويعتلي فريق النصر صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة 15 نقطة، بعدما حقق الانتصار في جميع مبارياته السابقة، ويليه الزوراء العراقي في وصافة المجموعة بـ9 نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وخسارتين.