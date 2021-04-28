غداً.. الجوية يودع دوري الأبطال في مباراة تحصيل حاصل أمام بختاكور الأوزبكي

شفق نيوز / يلاقي فريق القوة الجوية غدا الخميس، نظيره باختاكور الأوزبكي في مباراة تحصيل حاصل غير مؤثرة النتيجة بعد أن ودع بطولة دوري أبطال آسيا مبكرا.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم غد، وسيغيب عن اللقاء خمسة لاعبين هم ابراهيم بايش للحرمان، فيما يغيب الرباعي حمادي أحمد وأيمن حسين وإحسان حداد وكرار نبيل بسبب الإصابة التي تعرضوا لها في المواجهات السابقة.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة الثانية بنقطتين تحصل عليها من إجمالي خمس مبارايات سابقة.

وكان فريق القوة الجوية، قد تلقى خسارة غير مستحقة أمام الشارقة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب الشارقة لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وفق ما يراه محللون.

وخسر الجوية في مباراته الأولى أمام فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (0-1) وتعادل سلباً مع فريق باختاكور الأوزبكي في المباراة الثانية، والنتيجة ذاتها مع فريق تراكتور سازي تبريز الإيراني في المباراة الثالثة، قبل أن تنتهي المباراة الرابعة بين الفريقين لمصلحة الأخير بهدف مقابل لا شيء، وأخيرا خسارته أمام الشارقة 3-2.