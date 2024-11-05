غداً.. الجوية العراقي يلاقي الخالدية البحريني بالقمصان البيض

شفق نيوز/ عقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الفني الخاص بمباراة القوة الجوية والخالدية البحريني التي تقام غداً ضمن دوري أبطال آسيا 2.

وسيرتدي الصقور القمصان البيض والسراويل الزرقاء في مواجهة يوم غد.

ويواجه فريق القوة الجوية مضيفه فريق الخالدية غداً الأربعاء ضمن دوري أبطال آسيا 2، وقد باشر فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم تدريباته بعد وصوله الى العاصمة البحرينية المنامة

ويلتقي القوة الجوية مع الخالدية البحريني مرة أخرى يوم غدٍ الأربعاء، على ملعب البحرين الدولي في الساعة السابعة مساءً.