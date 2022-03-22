غدا.. الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية تصادق على ميزانية 2022

شفق نيوز/ تحتضن صالة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الأربعاء المؤتمر السنوي الدوري الاعتيادي للهيئة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي.

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية السيد هيثم عبد الحميد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "اجتماع يوم غد سيكون مخصصاً لتدارس الأداء الإداري والفني والمالي للجنة الأولمبية، فضلاً عن عدد آخر من الفقرات المدرجة في جدول الأعمال وأبرزها عرض التقريرين الاداري والمالي من قبل السيدين الأمين العام والأمين المالي والتصويت عليهما من قبل الجمعية العامة".

وأضاف أن الاجتماع سيتضمن "المصادقة على الميزانية التخمينية لعام 2022، والاطلاع على النظام الداخلي المقترح لممثليات اللجنة الأولمبية في المحافظات، وتغيير تركيبة واسم اللجنة النسوية الى لجنة المساواة بين الجنسين في الرياضة على وفق توجيهات المجلس الأولمبي الآسيوي".

وبين أن "اجتماع يوم غد سيبحث طلبات اللجان المؤسسة للاتحادات الوطنية، والنظر في الاقتراحات التي سيقدمها أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية".