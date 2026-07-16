غداً الجمعة موعد المباراة النهائية لدوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز- بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، موعد المباراة النهائية للدوري الممتاز لكرة الصالات.

وقال عضو المكتب الإعلامي في لجنة كرة الصالات بالاتحاد، عدي صبار، لوكالة شفق نيوز إن المباراة النهائية ستقام غداً الجمعة المقبل في بغداد بين ناديي مصافي الشمال والأسرة.

وبين أن الفريقين تأهلا إلى المباراة النهائية بعد فوز مصافي الشمال في مباراة نصف نهائي البطولة على الحدباء بنتيجة 5-1، وفوز فريق الأسرة على الكاظمية بنتيجة 2-1.

وأوضح صبار أنه بحسب نظام لجنة الصالات في الاتحاد العراقي يتأهل فريقان فقط إلى دوري المحترفين في الموسم 2026-2027، مبيناً أن فريقي مصافي الشمال والأسرة تأهلا رسمياً لدوري المحترفين ومباراة الغد هي لتحديد المركزين الأول والثاني.

وكانت لجنة المسابقات قسمت فرق الدوري الممتاز لكرة الصالات إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق، قلعة صالح، والكهرباء، والأسرة، ومصافي الشمال، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق، الجنوب، والكاظمية، وسومر، وديالى.

وجرت المباريات بنظام الدوري لمرحلة واحدة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث تلعب المواجهات بطريقة التقاطع لتحديد طرفي المباراة النهائية.