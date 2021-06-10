سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غدا الجمعة.. طاقم تحكيم ياباني لمباراة العراق وهونغ كونغ

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-10T15:09:52+0000
غدا الجمعة.. طاقم تحكيم ياباني لمباراة العراق وهونغ كونغ

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم منتخب هونغ كونغ يوم غدٍ الجمعة، والتي ستقام على استاد المحرق في العاصمة البحرينية المنامة ضمن مباريات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وسمى الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب هونغ كونغ يوم غد ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويتألف الطاقم من هيرويوكي كيمورا حكم وسط، يساعده مواطناه توماكي تاكاجي حكم مساعد أول، وتيشيهاشي ايساو حكم مساعد ثان.

يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين التي لعبت سبع مباريات، و5 نقاط لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

related

التصفيات الآسيوية.. هذه مواعيد وملاعب وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي

Date: 2021-06-05 07:34:37
التصفيات الآسيوية.. هذه مواعيد وملاعب وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي

مساعد كاتانيتش يؤكد جهوزية المنتخب العراقي لمواجهة هونغ كونغ

Date: 2021-06-09 20:18:20
مساعد كاتانيتش يؤكد جهوزية المنتخب العراقي لمواجهة هونغ كونغ

الآسيوي يعلن عن مواعيد مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الاسيوية

Date: 2021-04-29 09:42:13
الآسيوي يعلن عن مواعيد مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الاسيوية

صور.. المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية "ما قبل الأخيرة" استعدادا لمباراة كمبوديا

Date: 2021-06-05 18:16:54
صور.. المنتخب العراقي ينهي وحدته التدريبية "ما قبل الأخيرة" استعدادا لمباراة كمبوديا

كاتانيتش: جاهزون لملاقاة هونغ كونغ وهدفنا دائما هو الفوز

Date: 2021-06-10 10:42:01
كاتانيتش: جاهزون لملاقاة هونغ كونغ وهدفنا دائما هو الفوز

رحيم حميد يكشف كواليس المنتخب العراقي قبيل لقاء كمبوديا: مخاوف من كورونا

Date: 2021-06-06 07:57:03
رحيم حميد يكشف كواليس المنتخب العراقي قبيل لقاء كمبوديا: مخاوف من كورونا

رحيم حميد: لدى كاتانيتش بدلاء لا يقلون شأنا عن الغائبين في لقاء اليوم

Date: 2021-06-07 10:15:02
رحيم حميد: لدى كاتانيتش بدلاء لا يقلون شأنا عن الغائبين في لقاء اليوم

طاقم تحكيم عماني لقيادة مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الكمبودي

Date: 2021-06-07 10:34:56
طاقم تحكيم عماني لقيادة مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الكمبودي