غدا الجمعة.. طاقم تحكيم ياباني لمباراة العراق وهونغ كونغ

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم منتخب هونغ كونغ يوم غدٍ الجمعة، والتي ستقام على استاد المحرق في العاصمة البحرينية المنامة ضمن مباريات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وسمى الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب هونغ كونغ يوم غد ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويتألف الطاقم من هيرويوكي كيمورا حكم وسط، يساعده مواطناه توماكي تاكاجي حكم مساعد أول، وتيشيهاشي ايساو حكم مساعد ثان.

يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين التي لعبت سبع مباريات، و5 نقاط لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.