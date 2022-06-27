غداً الثلاثاء.. منتخب ناشئة العراق يواجه لبنان في مباراة الخيار الواحد

شفق نيوز/ يواجه منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء نظيره اللبناني على ملعب العقبة في الأردن ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا.

ومباراة يوم غد لا تقبل القسمة على اثنين ولابد من فوز احد الفريقين للتأهل الى المباراة النهائية وتحديد المركزين الاول والثاني، بينما لا توجد في نظام البطولة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فالفريق الخاسر سيودع البطولة اما الفائز فيصعد للمباراة الختامية.

وكان المنتخب الوطني العراقي للناشئين قد حقق فوزه الاخير على مضيف البطولة المنتخب الأردني بنتيجة 2-0.

وحسم المنتخب العراقي صدارة المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت سن 17 عاماً الجارية منافساتها في مدينة العقبة الأردنية وذلك بعد تحقيقه العلامة الكاملة بتسع نقاط.