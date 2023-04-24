غدا الثلاثاء.. منتخب الشباب العراقي يلاقي البرازيل

شفق نيوز/ يلاقي منتخب العراق للشباب نظيره البرازيلي يوم غدٍ الثلاثاء في ثاني مبارياته التجريبيّة عند الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت إسبانيا، الثامنة بتوقيت العراق على الملعب البلدي في مدينةِ خيريز الإسبانيّة وفق بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان؛ أن منتخب الشباب واصل تدريباته، اليوم الإثنين، استعداداً لنهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً في معسكره المقام في مدينةِ موراتا الإسبانيّة.

وشهد تدريبات اليوم تواجد 27 لاعباً، بينما تغيبَ عنها بسبب إصابةٍ بسيطةٍ اللاعبُ مصطفى قابيل، وفضّل الجهاز التدريبيّ إراحته.

واطلع الجهازُ التدريبيّ مع اللاعبين على مباراةِ منتخبنا أمام الدومنيكان والتي انتهت لصالح منتخبنا بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفين، وعلى الأداء العام لمنتخبِ البرازيل الذي واجه الدومنيكان، ودوّن بعضَ الملاحظات عن المنتخب البرازيلي وطريقة اللعب المناسبة لمواجهته، كما هو الحال للمنتخب البرازيلي الذي دوّن بعض الملاحظات عن المُنتخبِ بعد حضور محلل الأداء للمنتخب البرازيلي، وقامَ بتصوير مباراة منتخبنا أمام الدومنيكان في ملعبِ المباراة، كما استفسر عن سرِّ غياب بعض اللاعبين، ومنهم اللاعب علي جاسم الذي ظهرَ بمستوى لافتٍ في نهائياتِ كأس آسيا للشباب بحسب كلامه، ولم يصل الردّ الرسميّ من قبل نادي مانشستر يونايتد الذي يسمح للاعب بالتواجد مع منتخبِ الشباب في نهائياتِ كأس العالم من عدمه حتى الآن.