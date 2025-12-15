غداً.. الاولمبي العراقي بالزي الابيض امام السعودية في نهائي الخليج تحت 23 عاماً

شفق نيوز- الدوحة

عقد اتحادُ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم، يوم الاثنين، المؤتمر التنسيقيّ الخاصّ بنهائي بطولةِ كأس الخليج للمُنتخباتِ الأولمبية تحت 23 عاماً ضمن الاستعداداتِ التنظيميّةِ والفنيّةِ للمباراةِ الختاميّة للبُطولة.

وشهد المؤتمرُ حضورَ ومشاركةَ وفود المنتخبات المُتأهلة، إذ مثّل الوفد العراقيّ في الاجتماعِ مديرُ المنتخبِ الأولمبيّ العراقي نديم كريم، وتم خلاله الاتفاق على الجوانبِ التنظيمّية والإعلامية والتحكيمية الخاصة بالمباراةِ النهائية، إضافة إلى اعتمادِ الأولمبي العراقي الزي الأبيض في اللقاءِ الختامي.

وستقام المباراة عند الساعة الثالثة ظهرا (بتوقيت بغداد) على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات الكاس القطرية، وقناة الكويت الرياضية، كما سيتم بث اللقاء رقميًا عبر منصة شوف ومنصة شاشا.

وتأهل المنتخب العراقي، يوم أمس الأحد، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره القطري بركلات الترجيح بنتيجة 7 - 6، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها دولة قطر.

وتستضيف دولة قطر بطولة كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً خلال الفترة من 4 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري.