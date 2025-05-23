غداً.. استكمال مباراة نوروز وزاخو على ملعب محايد لمدة 10 دقائق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، إقامة الدقائق العشر المتبقية من مباراة نوروز وزاخو، ضمن الجولة الـ 29 من دوري النجوم، على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وقال محمد عرب، رئيس لجنة الحكام، لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة ستُستكمل يوم غد السبت في تمام الساعة السابعة مساءً، ابتداءً من الدقيقة الـ80، وهي الدقيقة التي توقفت فيها المواجهة نتيجة أحداث شغب جماهيري أدت إلى نزول جماهير نادي نوروز إلى أرضية الملعب".

وأضاف أن "الطاقم التحكيمي الذي أدار اللقاء منذ بدايته، بقيادة الحكم الدولي زيد ثامر، سيقود أيضاً الدقائق العشر المتبقية".

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل السلبي (0-0) عند توقّفها، ويحتل فريق زاخو حالياً المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة (دون احتساب نتيجة اللقاء المؤجل)، في حين يحتل نوروز المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة.

وشهدت المواجهة بين الفريقين أحداث شغب عنيفة، حيث اقتحم جمهور نوروز الملعب عقب تسجيل زاخو هدفاً عبر البديل كوستافو في الدقيقة الـ80، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

ورغم الإلغاء، استمرت الفوضى بين جماهير الفريقين، وشهدت المباراة تحطيم كراسي الملعب ونزول أعداد كبيرة من المشجعين الى ارضية الملعب، مما اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة.

وعلى إثر هذه الأحداث، أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم قراراً بتعديل العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط في قرارها ذي العدد الـ 113 بتاريخ 28/4/2025، حيث قررت حرمان جمهور نادي نوروز من حضور مباراتين على أرضه المفترضة، مع فرض غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي، استناداً إلى المادة (49/1/2/أ/ب) من لائحة الانضباط والأخلاق لموسم 2024-2025.

كما قررت حرمان جمهور نادي زاخو من حضور مباراتين على أرضه المفترضة، مع فرض غرامة مالية مماثلة قدرها 25 مليون دينار عراقي، استناداً إلى المادة (49/2/أ/ب) من نفس اللائحة.