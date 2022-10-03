غداً.. اجتماع "مهم" لتحديد إجراء قرعة وانطلاق الدوري العراقي وحسم عدد الأندية

شفق نيوز/ يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، غداً الإثنين، اجتماعاً "مهماً" يتعلق بانطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم 2022-2023.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع يشمل تحديد إجراء القرعة وانطلاق الدوري وحسم عدد الفرق المشاركة في المنافسات للموسم 2022-2023 الى جانب نقاط أخرى خاصة بمجلس إدارة الاتحاد".

واضاف ان "سحبة القرعة الخاصة بالفرق المشاركة بالدوري سيجري يوم الأربعاء المقبل بحضور ممثلي الاندية". وأوضح الآوسي أن "الديوانية بنسبة كبيرة سيكمل عدد الفرق ليكون ضمن الفرق العشرون التي تتنافس على لقب الموسم المقبل".

وتابع انه "من المؤمل ان تنطلق منافسات الدوري الممتاز في العاشر من الشهر الحالي".

وكان الاتحاد العراقي حدد في وقت سابق، مطلع تشرين الاول الحالي، موعداً لانطلاق الدوري، إلا أنه أجل ذلك بسبب الظرف الراهن وعدم حسم عدد الفرق نتيجة تأخر حصول بعضها على الرخصة.