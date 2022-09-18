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غداً.. اجتماع "مهم" لاتحاد الكرة العراقي لمناقشة تسمية المدرب والأموال الدولية المجمدة

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-18T09:25:48+0000
غداً.. اجتماع "مهم" لاتحاد الكرة العراقي لمناقشة تسمية المدرب والأموال الدولية المجمدة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه سيعقد غداً الاثنين اجتماعاً مهماً بحضور رئيسه واعضائه.

وقال عضو الاتحاد رحيم عودة لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيعقد يوم غد الاثنين اجتماعاً مهماً وموسعاً يتم خلاله مناقشة جملة من الأمور التي تخص الكرة العراقية".

واضاف، ان "اجتماع يوم غد سيشمل قضايا غاية الأهمية وتشمل مواضيع تخص عمل الاتحاد ومتعلقات العمل فيه ابرزها موضوع تسمية مدرب أجنبي للمنتخب العراقي وكذلك المنح المالية الدولية".

واوضح ان "الاتحاد قريب من تسمية مدرب من بين ثلاث مدربين مرشحين للعمل في العراق"، مبينا ان "اتحاد الكرة لم يستلم المبلغ المالي الذي خصصته الحكومة لتسمية المدرب وهنالك بوادر قريبة بغية صرفه باقرب وقت ليتسنى لنا حينها التعاقد بشكل رسمي مع المدرب المقبل".

واشار الى انه "في حال لم يتم صرف المبالغ التي حددتها الحكومة وقيمتها ثلاث مليارات دينار فإنه لم نتمكن من مفاتحة اي مدرب والتعاقد معه".

وتابع لفتة، ان "الاتحاد سيناقش ايضا المنح المالية الدولية المخصصة لاتحادنا بغية الحصول عليها والتصرف بها وفقاً للضوابط".

وكان الاتحاد أعلن عن قراره بالتعاقد مع مدرب إسباني لقيادة المنتخب الوطني العراقي للمرحلة المقبلة.

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