غاز الشمال يهزم الناصرية والجيش يتغلب على البحري في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- متابعة

فاز فريق غاز الشمال على مضيفه الناصرية بهدفين دون رد، فيما تغلب الجيش على البحري بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت مباراة غاز الشمال والناصرية على ملعب الناصرية الدولي عند الساعة السابعة مساءً، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم غاز الشمال بهدف سجله باتريك ميزي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف إدريس هونر الهدف الثاني في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق الجيش على مضيفه البحري بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفيحاء في البصرة بالتوقيت ذاته.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجيش بهدف سجله محمد باعث ضيف في الدقيقة 20، قبل أن يعزز الفريق تقدمه في الشوط الثاني بهدفين عن طريق عبدالله عمار في الدقيقة 49، وأحمد علي صكبان في الدقيقة 57.

ومن المقرر أن تُستكمل مباريات الجولة، يوم الأحد، بإقامة مواجهتين عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، تجمع الأولى الحدود مع ضيفه نفط البصرة على ملعب نادي أمانة بغداد، فيما يلتقي المصافي مع الحشد الشعبي على ملعبه.