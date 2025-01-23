غاز الشمال يقهر الكرخ بدوري "نخبة" السلة العراقي

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الشمال فوزا مهماً، مساء الخميس، على ضيفه الكرخ، عندما تغلب عليه بنتيجة 85 مقابل 75 في المباراة التي جرت على قاعة بلادي الرياضية في كركوك.

وتقدم فريق الكرخ في الربع الأول بنتيجة 18-25، ولكن سرعان ما عاد لاعبو غاز الشمال الى اجواء المباراة وتمكنوا من التقدم في الربع الثاني بنتيجة 41-35.

وواصل لاعبو غاز الشمال، عرضهم المميز وتمكنوا من السيطرة على مجريات المباراة وعلى تقدمهم في نهاية الربع الثالث بنتيجة 63-52.

وفي الربع الأخير، سيطر غاز الشمال على مجريات اللقاء وتمكنوا من حسم المباراة بنتيجة 85-75، حيث تحصل محترف نادي غاز الشمال "كاليب هونتر" على جائزة "رجل المباراة" وبواقع 23 نقطة، و15 ريباوند و4 أسست و32 فعالية.