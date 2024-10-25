غاز الشمال يقهر الحلة بدوري السلة للنخبة

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الشمال لكرة السلة، مساء الجمعة، فوزاً جديداً على ضيفه الحلة بنتيجة 90-76 في المباراة التي جرت على قاعة بلادي في محافظة كركوك ضمن الدوري العراقي للنخبة لكرة السلة.

وأظهر لاعبو غاز الشمال مستوى فنياً عالياً، ولم يترك لاعبو غاز الشمال الدقائق الأولى وتحقيق الأفضلية والتقدم في الربع الأول والربع الثاني، وفي الربع الثالث واصل لاعبو غاز الشمال أداءهم القوي وأنهوها بنتيجة 67-59.

وفي الربع الأخير فرض لاعبو غاز الشمال سيطرتهم على اللقاء، وقدموا أداءً تكتيكياً عالياً، لينهوا اللقاء بالفوز بنتيجة 89-77.

وتمكن لاعب غاز الشمال، محمد أمين عبد الخالق (حمو) من حصد الأفضل في المباراة، بتسجيله 17 نقطة و15 اسيست و10 ريباوند وبنسبة فاعلية 29.