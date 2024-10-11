غاز الشمال يقسو على الحشد بدوري السلة العراقي

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الشمال بكرة السلة مساء يوم الجمعة، فوزا جديدا على ضيفه نادي الحشد بنتيجة 90-76 في المباراة التي جرت على قاعة بلادي في محافظة كركوك.

وأظهر لاعبو غاز الشمال مستوى فني عالٍ، فيما انهى الضيوف الربع الأول بالتقدم بفارق سلة واحدة وبنتيجة 22-24 الا ان لاعبو غاز الشمال استطاعوا العودة الى المباراة وتحقيق الافضلية والتقدم في الربع الثاني بنتيجة 46-44.

وفي الربع الثالث واصل لاعبو غاز الشمال اداءهم القوي وانهوها بنتيجة 67-59.

وفي الربع الأخير فرض لاعبو غاز الشمال سيطرتهم على اللقاء قدموا أداءاً تكتيكيا عاليا لينهوا اللقاء بالفوز بنتيجة 90-76.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة فاز فريق دجلة الجامعة على فريق الكرخ بمباراة مثيرة بنتيجة 89-82 نقطة ، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 74-74 وبعد التمديد تمكن دجلة من حسم اللقاء لصالحه ليخطف ثلاث نقاط ثمينة من منافسه الكرخ.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

فيما فاز فريق ناشئة فريق نادي الكرخ على نظيره دجلة الجامعة بنتيجة كبيرة 89-53 نقطة في الدوري المصاحب لدوري المحترفين.