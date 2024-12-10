غاز الشمال يفوز على نوروز في الدوري العراقي لكرة القدم تحت 17 عاماً

شفق نيوز/ تمكن فريق غاز الشمال من تحقيق نتيجة جيدة على نوروز، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة القدم تحت 17 عاماً.

وجرت المباراة التي استضافها ملعب الجامعة في محافظة السليمانية وانتهت لصالح غاز الشمال بنتيجة 2-0.

وقدم لاعبو غاز الشمال مباراة جيدة وتمكنوا من فرض سيطرة تامة على مجريات الشوط الأول والشوط الثاني وسط تراجع خطوط فريق نوروز وتمكن لاعبي غاز الشمال من تسجيل هدفين عن طريق أسامة إبراهيم، وامناور ماهر.