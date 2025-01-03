غاز الشمال يفوز على زاخو بخماسي في دوري الفئات تحت 21 سنة

شفق نوز/ حقق فريق غاز الشمال فوزاً كبيراً على زاخو، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الأولى لدوري الفئات تحت 21 سنة لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب جامعة دهوك، وانتهت لصالح غاز الشمال الكروي بنتيجة 5-3.

وتمكن لاعب غاز الشمال، خلف إبراهيم من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، وأضاف آرام سالار هدفاً رابعاً لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4-0.

ومع انطلاقة الشوط الثاني أضاف اللاعب محمد أكرم هدفاً خامساً لغاز الشمال، وشهدت المباراة طرد مدافع غاز الشمال ليتمكن بعدها لاعبو زاخو من تسجيل ثلاثة أهداف.

وفي السياق تلقى غاز الشمال في مباراته أمام فريق دهوك تحت سن 17 خسارة مع مستضيفه دهوك بنتيجة 2-1 في ملعب دهوك.