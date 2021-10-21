غاز الشمال يفوز على الخطوط في إفتتاح دوري السلة الممتاز

شفق نيوز / حقق نادي غاز الشمال فوزه الأول في إفتتاح الدوري الممتاز لكرة السلة يوم الخميس، على فريق الخطوط 57-51 نقطة.

وضمن منافسات الفرق المصاحبة لدوري السلة الممتاز لفئة الناشئين، تغلب فريق الخطوط للناشئين على فريق غاز الشمال ضمن مباريات الدوري المصاحب للدوري الممتاز.

وجمع الخطوط 69 نقطة فيما حصد فريق غاز الشمال 36 نقطة في أولى مباريات دوري الناشئين المصاحب للدوري الممتاز لكرة السلة.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، تقديم وقت مباراة النفط والكهرباء والتي ستحتضنها قاعة الشعب للألعاب الرياضية يوم غد الجمعة، ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة وتحديد الوقت البديل الساعة السابعة مساءً بدل عن الوقت السابق الساعه الخامسة.

وستكون مباراة الناشئين الساعة الخامسة، وذلك بعد إرسال نادي الكهرباء كتاباً رسمياً إلى الاتحاد يطلب به تغيير الوقت.