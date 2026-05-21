غاز الشمال يفوز على الجولان والحدود يتعادل مع الاتصالات في الدوري الممتاز

جرت اليوم الخميس، 10 مباريات ضمن منافسات الجولة ماقبل الاخيرة 37 من دوري العراق الممتاز لكرة القدم في بغداد والمحافظات العراقية .

وحقق غاز الشمال فوزا مهما على مضيفه الجولان بنتيجة 3-2 ليقفز للمركز الثاني ويقترب من نيل بطاقة التاهل الى دوري النجوم اذ لم يتبق له سوى مباراة حاسمة واحدة امام الحسين .

بينما تعادل الحدود مع الاتصالات 3-3 ليتراجع الى المركز الثالث، ولم يتبق له سوى مباراة حاسمة واحدة امام الحشد الشعبي وستحدد النتيجتين الفريق المتاهل الى جانب الجولان لدوري نجوم العراق .

‏فيما حقق فريق نفط الوسط فوزاً عريضاً على ضيفه فريق عفك بنتيجة اربعة اهداف دون رد .

‏كما فاز فريق مصافي الجنوب على ضيفه فريق الحسين بهدفين نظيفين .

‏وتعادل فريق الرمادي مع ضيفه فريق البصرة سلبيا من دون أهداف .

‏وفاز فريق كربلاء على ضيفه فريق الفهد بهدفين مقابل هدف واحد .

‏وفاز فريق الكاظمية على مضيفه فريق الكاظمية بأربعة أهداف مقابل هدفين .

وتمكن فريق البيشمركة من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الحشد الشعبي بنتيجة 2-0 .

‏وفاز فريق الجيش على مضيفه فريق ميسان بهدفين مقابل هدف واحد.

‏وفاز فريق المصافي على ضيفه فريق البحري بهدفين مقابل هدف واحد .