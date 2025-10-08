غاز الشمال يعيّن بژدار محمد مدرباً لفريق تحت 17 عاما

شفق نيوز- كركوك

قررت الهيئة الإدارية لنادي غاز الشمال الرياضي، اليوم الاربعاء، تعيين الكابتن بژدار محمد مدرباً لفريق النادي لفئة تحت 17 عاما.

وقال رئيس النادي وريا جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء بعد دراسة السيرة التدريبية للكابتن بژدار محمد، الذي يمتلك الشهادة التدريبية الآسيوية فئة (B) ويتمتع بخبرة كافية في تدريب فرق الفئات العمرية".

وأضاف جلال أن "الإدارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تطوير قاعدة الفئات السنية في النادي، وإعداد جيل قادر على تمثيل الفريق الأول مستقبلاً"، متمنياً للمدرب الجديد وللاعبي الفريق التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة.