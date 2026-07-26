غاز الشمال يعلن تعاقداته للموسم الجديد ورئيسه: نسعى للمنافسة بدوري النجوم

شفق نيوز- كركوك

يواصل نادي غاز الشمال الرياضي، تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2026-2027 من دوري نجوم العراق، من خلال معسكره التدريبي المقام في محافظة دهوك، بالتزامن مع إعلانه عن صفقاته الجديدة والكادر التدريبي الذي سيقود الفريق خلال الموسم المقبل.

وأعلن النادي تعاقده رسمياً مع حارس المرمى علي كاظم كطفان، قادماً من نادي الموصل، ليكون أحد أبرز تدعيمات الفريق في الموسم الجديد، بعد أن سبق له تمثيل أندية النجف والقوة الجوية وقدم مستويات مميزة في الدوري العراقي.

كما أعلن عن تشكيل جهازه الفني بقيادة المدرب السوري رأفت محمد مديراً فنياً، ويعاونه السوري محمد اليوسف مساعداً للمدرب، فيما يتولى السوري هاشم كرداوغلي مهمة الإعداد البدني، والعراقي كاوة إبراهيم تدريب حراس المرمى، إلى جانب السوري مجد إسماعيل محللاً فنياً للفريق.

وقال رئيس نادي غاز الشمال، وريا جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي وضعت خطة متكاملة لإعداد الفريق بالشكل الذي يليق بمشاركته في دوري نجوم العراق، من خلال اختيار جهاز فني يمتلك الخبرة اللازمة وإبرام تعاقدات نوعية مع اللاعبين".

وأضاف أن "المعسكر التدريبي المقام في محافظة دهوك يمثل انطلاقة حقيقية للتحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، إذ يركز الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق منافسات الدوري".

وأشار جلال إلى أن "إدارة النادي تسعى إلى بناء فريق قادر على المنافسة وتقديم مستويات تليق باسم محافظة كركوك وجماهيرها الرياضية"، مؤكداً أن "الهدف لا يقتصر على المشاركة في دوري نجوم العراق، بل يتمثل في تحقيق نتائج إيجابية وترسيخ مكانة النادي بين أندية النخبة في الكرة العراقية".

وختم رئيس النادي حديثه بالتأكيد على أن إدارة غاز الشمال ستواصل دعم الفريق وتوفير جميع مستلزمات النجاح خلال الموسم المقبل، معرباً عن ثقته بقدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق تطلعات جماهير النادي.