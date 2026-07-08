غاز الشمال يعزز صفوفه بقائد فريق الجولان أحمد عبد الرزاق

شفق نيوز- كركوك

أعلن نادي غاز الشمال، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم العراقي أحمد عبد الرزاق، قائد فريق الجولان، لتمثيل الفريق خلال منافسات الموسم المقبل من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في إطار سعيه لتعزيز قدراته الهجومية.

وقال رئيس النادي، وريا جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "التعاقد مع أحمد عبد الرزاق، جاء بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريق الجولان خلال الموسم الماضي"، مؤكداً أن "الإدارة حرصت على استقطاب لاعب يمتلك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق داخل الملعب".

وأضاف جلال أن "عبد الرزاق يعد من أبرز المهاجمين في الدوري، بعدما سجل 22 هدفاً في الموسم الماضي، فضلاً عن امتلاكه خبرة واسعة من خلال تمثيل أندية النفط، ونفط ميسان، وكربلاء، والكرخ، ونوروز، الأمر الذي يجعله إضافة مهمة لصفوف غاز الشمال".

وأشار إلى أن "إدارة النادي تواصل العمل على استكمال ملف التعاقدات استعداداً للموسم الجديد"، معرباً عن ثقته بأن "يسهم اللاعب في تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهير النادي".