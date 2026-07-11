غاز الشمال يضم "ديمبلي" لتدعيم هجومه قبيل انطلاق دوري النجوم

شفق نيوز- كركوك

أعلن نادي غاز الشمال، يوم السبت، تعاقده مع الجناح المالي يعقوب ديمبلي، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعداداً للمشاركة في منافسات دوري نجوم العراق للموسم الكروي المقبل.

وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي، وريا جلال، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي أكملت إجراءات التعاقد مع ديمبلي بعد الاتفاق على جميع بنود العقد، ليكون أحد أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد المستويات الفنية التي قدمها مع فريق الجولان في الموسم الماضي، إذ يتمتع بإمكانات هجومية مميزة وسرعة ومهارات فردية، فضلاً عن قدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها.

وأوضح جلال أن الجهاز الفني أوصى بالتعاقد مع ديمبلي بعد متابعته، في ظل حاجة الفريق إلى تعزيز مركز الجناح بلاعب يمتلك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق.

وأكد أن إدارة غاز الشمال تواصل تحركاتها لإبرام صفقات جديدة، عبر استقطاب لاعبين محليين ومحترفين وفق احتياجات الجهاز الفني، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن استعدادات الفريق للموسم الجديد تسير وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، مع العمل على توفير جميع متطلبات النجاح قبل انطلاق منافسات الدوري.