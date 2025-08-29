غاز الشمال يضم النيجيري باترك ميزي والمهاجم محمد حميد

شفق نيوز- كركوك

أعلنت إدارة نادي غاز الشمال، يوم الجمعة، عن انضمام مهاجمين جديدين إلى صفوف فريقها الكروي، لتعزيز خطوطه الهجومية استعداداً للاستحقاقات المقبلة في الدوري الممتاز العراقي.

وقال رئيس النادي وريا جلال، لوكالة شفق نيوز، إن "المهاجم المحترف النيجيري باترك ميزي، والمهاجم الشاب محمد حميد، وقعا رسمياً مع فريقنا الكروي".

وأضاف أن "ميزي سبق له تمثيل نادي أمانة بغداد في الموسم الماضي، فيما انضم حميد قادماً من نادي رانية في الدوري الكوردستاني".

وتابع جلال "نتمنى للاعبين التوفيق في مهمتهما الجديدة، وأن يكونا إضافة حقيقية للفريق في المنافسات المقبلة".