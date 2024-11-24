غاز الشمال يشكو إدارة ملعب البصرة: منعت فريقنا من إجراء تدريباته وسمحت للبحري

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي غاز الشمال في محافظة كركوك، مساء يوم الأحد، أن إدارة ملعب المدينة في محافظة البصرة منعت فريقها الكروي من إجراء الوحدات التدريبية فيما سمحت لفريق البحري البصري من إجراء التمرينات.

وقال المنسق الاعلامي للنادي مراد البزاز لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة نادي غاز الشمال تستغرب التصرفات الغير المسؤولة من قبل ادارة ملعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة، حيث منعت فريقنا الكروي من إجراء وحدته التدريبية على ملاعب المدينة الرياضية".

وأضاف أن "وفد نادينا قطع 700 كم وتوجه منذ ليلة أمس السبت الى محافظة البصرة استعدادا لملاقاة النادي البحري يوم الثلاثاء المقبل".

وتابع البزاز ان "وفد فريقنا اجرى عدة اتصالات مع نادي البحري ولجنة المسابقات وانتظر لمدة ساعة ونصف ولكن دون جدوى وكانت الاجابة انه يمكننا فقط اللعب يوم المباراة".

وأكد أن "النادي تم تبليغه أنه لايمكن اجراء التمارين على ارضية الملعب في حين شاهدنا فريق البحري قد اجرى تمارينه على نفس الملعب قبل وصولنا إليه وهذا التصرف غير مسؤول من قبل القائمين على ادارة ملعب المدينة الرياضية مع ضيوف هم".